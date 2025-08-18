ترامب يسعى لإلغاء التصويت البريدي والإلكتروني قبل انتخابات التجديد النصفي 2026

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إلغاء التصويت البريدي وأجهزة التصويت الإلكترونية بأمر تنفيذي قبل انتخابات التجديد النصفي العام المقبل.

وقال ترامب في تدوينة له اليوم الاثنين، على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "سأقود تحركا للتخلص من "أوراق الاقتراع البريدية"، وأيضاً - وبينما نحن في نفس الموضوع، "أجهزة التصويت الإلكترونية"، غير الدقيقة بشكل كبير والباهظة الثمن للغاية، والمثيرة للجدل بشكل خطير".

وأضاف ترامب، "سأوقع قريباً أمراً تنفيذياً" للمساعدة في إضفاء "الأمانة" على انتخابات التجديد النصفي المقرر عام 2026".

وزعم الرئيس الأمريكي بشكل متكرر أن أصوات البريد المزورة وأجهزة التصويت كانت مسئولة عن هزيمته في الانتخابات الرئاسية عام 2020.

ومن غير الواضح كيف يمكن لهذه المبادرة أن تدخل حيز التنفيذ، حيث إن قوانين الانتخابات الأمريكية تُقرر أساساً من قبل الولايات.

من المقرر إجراء انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر 2026، حيث يتم انتخاب مجلس النواب بالكامل، وثلث أعضاء مجلس الشيوخ.