 مصادر: الإعداد لعقد قمة بين بايدن ورئيس وزراء اليابان في 10 أبريل المقبل - بوابة الشروق
الخميس 18 يناير 2024 9:34 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

مصادر: الإعداد لعقد قمة بين بايدن ورئيس وزراء اليابان في 10 أبريل المقبل

طوكيو (د ب ا)
نشر في: الخميس 18 يناير 2024 - 9:15 ص | آخر تحديث: الخميس 18 يناير 2024 - 9:15 ص

تعد اليابان والولايات المتحدة لعقد قمة بين رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا والرئيس الأمريكي جو بايدن في أبريل المقبل، بحسب ما ذكرته مصادر مطلعة على الأمر اليوم الخميس.

ونقلت وكالة كيودو اليابانية عن المصادر القول إن الحكومتين كانتا تعدان لزيارة كيشيدا لأمريكا مطلع مارس المقبل، ولكنهما قررتا تأجيل الموعد حيث تقرر الآن أن بايدن سوف يدلى بخطاب حالة الاتحاد أمام الكونجرس في السابع من مارس المقبل.

ومن المتوقع أن يدعو كيشيدا خلال القمة لتعزيز التعاون في مجالات الدفاع والامن الاقتصادي والفضاء الخارجي والأمن السيبراني. كما من المرجح أن يلقى كلمة أمام الكونجرس الأمريكي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك