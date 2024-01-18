وزير الخارجية التركي: ما تفعله إسرائيل بدعوى ضمان أمنها ليس إلا توسعا واحتلالا

قال وزير الخارجية التركية هاكان فيدان، إن «الهجمات الإسرائيلية العشوائية في غزة مازالت مستمرة»، مشددًا على أهمية «وقف المذبحة التي ترتكبها إسرائيل فورًا، ورفع الحصار المفروض على غزة».

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، صباح الخميس، أن أنقرة عقدت اتصالات مهمة على مدار الفترة الماضية، مع وزراء اللجنة الوزارية المنبثقة عن القمة العربية والإسلامية المشتركة.

وأشار إلى أن «اللجنة الوزارية شددت على أهمية التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة»، قائلًا إن جهودها حققت نتائج ملموسة.

ووصف محاولة إسرائيل تبرير هجماتها على الفلسطينيين لأسباب أمنية بأنه «غير مقبول»، منوهًا أن «ما تفعله إسرائيل بدعوى ضمان أمنها ليس إلا توسعًا واحتلالًا».

واستشهد بتوسع إسرائيل في الأراضي بعد كل حرب وأزمة، معقبًا: «إسرائيل تسلب أراضي الفلسطينيين من خلال المستوطنات في الضفة الغربية، فليست إسرائيل التي يتعرض أمنها للتهديد، لكن الفلسطينيين ودول المنطقة هم المهددون».

ونوه أن «المفهوم الذي يتحدث فقط عن أمن إسرائيل، ويتجاهل التهديد الأمني الذي يواجهه الفلسطينيون، يجلب الحرب وليس السلام للمنطقة».