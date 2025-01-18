جماعة الحوثي تعتزم وقف الهجمات على إسرائيل فور تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

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أفاد متحدث باسم جماعة الحوثي، اليوم السبت، بأن الحركة اليمنية تعتزم وقف هجماتها على إسرائيل بمجرد دخول وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ.

ونقلت قناة الجزيرة عن ممثل رفيع المستوى للحركة قوله إن الحركة تدعم وقف إطلاق النار.

وذكر أن الحوثيين سينهون الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر، إذا توقفت الولايات المتحدة وبريطانيا عن مهاجمة أهداف في اليمن.

وقال زعيم الحركة عبد المالك الحوثي في وقت سابق إن الهجمات ضد إسرائيل ستعود إذا لم يتم احترام اتفاق وقف إطلاق النار.

ووفقا لقطر التي تقوم بدور الوساطة، يدخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ في الساعة 0830 (0630 صباحا، بتوقيت جرينتش) غدا الأحد.