ليفاندوفسكي يقود هجوم برشلونة في التشكيل المتوقع أمام خيتافي

بعد قرب انضمام لاعب فرانكفورت للسيتي.. عمرو أديب: هنشجع عمر مرموش ولا محمد صلاح؟

بعد القبض على أحمد المنصور.. عمرو أديب لـ أحمد الشرع: أرجو أن تقبل تقديري

عمرو أديب عن اتفاق وقف إطلاق النار بغزة: هناك شيء يؤلمني

عمرو أديب: مصر لم تبع الفلسطينيين مقابل بحور الدولارات رغم أنها في أمس الحاجة لدولار