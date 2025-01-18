ليفاندوفسكي يقود هجوم برشلونة في التشكيل المتوقع أمام خيتافي

يحل برشلونة ضيفا على خيتافي، اليوم السبت، على ملعب كولسيوم الفونسو بيريز، ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري الإسباني.
ويطمح برشلونة لتحقيق فوز جديد من أجل مواصلة مطاردة أتلتيكو مدريد وريال مدريد على قمة الليجا.
ويتواجد برشلونة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني بـ38 نقطة، فيما يتصدر أتلتيكو (44) ويأتي الريال في الوصافة (43)، بينما يأتي خيتافي في المركز الـ15 برصيد 19 نقطة.
ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، من المتوقع أن يدخل برشلونة مباراة خيتافي بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: إيناكي بينيا.
خط الدفاع: بالدي - كوبارسي - أراوخو - كوندي.
خط الوسط: بيدري - كاسادو - جافي.
خط الهجوم: رافينيا - ليفاندوفسكي - لامين يامال.