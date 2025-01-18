مقتل إسرائيلي إثر عملية طعن في تل أبيب

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أكدت القناة الـ13 الإسرائيلية اليوم السبت مقتل شخص في عملية طعن وسط تل أبيب، فيما أفادت يديعوت أحرنوت بإصابة آخرين، في ظل ورود معلومات عن مقتل المنفذ.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بإصابة شخص بعملية طعن في تل أبيب، مشيرة إلى استهداف المنفذ بإطلاق النار عليه، دون إضافة معلومات عن هويته.

وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إنه منفذ عملية الطعن قُتل من قبل شخص كان في الموقع وأطلق عليه النار.

كما نقلت يديعوت أحرونوت عن الشرطة تأكيدها أن مشتبه به حاول طعن المارة في شارع ليفونتين بتل أبيب وقوات الشرطة تمشط المنطقة.

وقالت صحيفة يسرائيل هيوم إن الشرطة الإسرائيلية تشتبه أن عملية الطعن في تل أبيب ذات خلفية أمنية وتواصل القيام بعمليات تمشيط، بحسب وكالة "معا" الفلسطينية.

وكان الإعلام الإسرائيلي رجح في البداية إصابة أشخاص بعملية إطلاق نار في تل أبيب، ليؤكد لاحقا أن العملية كانت بالطعن.