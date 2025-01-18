الرئيس اللبناني يؤكد تمسك بلاده بانسحاب قوات الاحتلال من الجنوب

أكد الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون، تمسك بلاده بضرورة انسحاب قوات الكيان الإسرائيلي من الأراضي المحتلة في الجنوب، ضمن المهلة التي حددها الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 27 نوفمبر الماضي، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وقال الرئيس اللبناني، في تصريحات خلال لقائه مع أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة اليوم، إن استمرار الخروقات الإسرائيلية البرية والجوية، وتفجير المنازل وتدمير القرى الحدودية يناقض كليا ما ورد في اتفاق وقف إطلاق النار ويعتبر استمرارا لانتهاك السيادة اللبنانية وإرادة المجتمع الدولي بعودة الاستقرار إلى الجنوب اللبناني.

وتوجه الرئيس اللبناني بالشكر إلى غوتيريش على ما تقدمه منظمات الأمم المتحدة من دعم للبنان في المجالات كافة، منوها خصوصا بدور القوات الدولية العاملة في الجنوب "اليونيفيل"، وصمود أفرادها في وجه الاعتداءات الإسرائيلية، ومشددا على التنسيق الكامل القائم بينها وبين الجيش اللبناني.

وأشار عون، إلى إحراق الكيان الإسرائيلي للأراضي المزروعة في جنوبي لبنان، متمنيا مساعدة الأمم المتحدة ولاسيما منظمة الأغذية والزراعة الدولية "الفاو"، للمزارعين من أجل استصلاح الأراضي وجعلها جاهزة للاستثمار مجددا.

كما تطرق إلى استعداد الجيش اللبناني للحلول مكان قوات الكيان الإسرائيلي فور انسحابها من الجنوب اللبناني.

وطالب الرئيس اللبناني، بمساعدة الأمم المتحدة لتأمين عودة النازحين السوريين إلى بلادهم خصوصا بعد إزالة الأسباب السياسية والأمنية التي أدت إلى نزوحهم.