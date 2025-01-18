إسبانيول يفوز على بلد الوليد في الدوري الإسباني

فاز إسبانيول على ضيفه بلد الوليد 2/1، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم إسبانيول في الدقيقة 31 عن طريق خافي بوادو، قبل أن يدرك بلد الوليد التعادل عبر خافيير سانشيز في الدقيقة 57.

وفي الدقيقة 74 سجل روبرتو فيرنانديز الهدف الثاني لإسبانيول.

ورفع إسبانيول رصيده إلى 19 نقطة في المركز السابع عشر، بفارق الأهداف خلف خيتافي وليجانيس صاحبا المركزين الخامس عشر والسادس عشر على الترتيب.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد بلد الوليد عند 15 نقطة في المركز التاسع عشر (قبل الأخير)، بفارق نقطتين عن بلنسية صاحب المركز العشرين والأخير، والذي يلعب يوم غد الأحد مع ضيفه ريال سوسيداد.