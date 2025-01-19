وزير الخارجية: البحر الأحمر للدول المشاطئة ولا يُسمح بنفاذ أي طرف آخر عليه

قال الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، إن البحر الأحمر هو فقط للدول المشاطئة، ولا يمكن السماح لأي طرف آخر أن يكون له أي نفاذ عليه.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «على مسئوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة «صدى البلد»، عُرضت مساء السبت، أن هناك قانونًا دوليًّا ينظم الأمر بجانب إرادة الدول المشاطئة وموقفها المشترك، بجانب أمن القرن الإفريقي والمحافظة على وحدة واستقرار الصومال.

وشدد على ضرورة ملف أمن البحر الأحمر في ظل تأثُّر مصر بتراجع إيرادات قناة السويس بفعل الاضطرابات الحالية، لافتًا إلى أنه تم بحث الأمر مع المسئولين السودانيين خلال زيارته الأخيرة إلى بورتسودان.

ولفت إلى أنه ستكون هناك طفرة كبيرة في العلاقات التجارية والاقتصادية، حيث عُقد ملتقى أعمال بين البلدين في مصر، وسيُعقد ملتقى آخر في أبريل بمدينة بورتسودان.

وأفاد بأن هناك جلسة مشاورات مشتركة ستتم على المستوى الوزاري بمشاركة وزيري الري في البلدين.