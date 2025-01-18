جيش الاحتلال يصدر محاذير لأهالي غزة قبل وقف إطلاق النار: الاقتراب يعرضكم للخطر

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، توضيحًا جديدًا بخصوص اتافق وقف إطلاق النار في غزة الذي سيدخل حيز التنفيذ صباح غدٍ الأحد.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال للإعلام العربي أفيخاي أردعي عبر حسابه على منصة «إكس»، مساء السبت: «بيان عاجل إلى سكان قطاع غزة بخصوص دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ صباح غدًّا في تمام الساعة 08:30، أود توضيح الأمور التالية لتفادي الاحتكاكات وسوء الفهم. نحن في جيش الدفاع ننوي التاكد من تطبيق كافة تفاصيل الاتفاق».

وأضاف: «بناء على الاتفاق تبقى قوات جيش (الاحتلال) منتشرة في مناطق محددة في قطاع غزة. يجب عدم الاقتراب إلى قوات الجيش في المنطقة حتى إشعار آخر. الاقتراب إلى القوات يعرضكم للخطر».

وتابع: «لا يزال التحرك من جنوب إلى شمال قطاع غزة أو نحو طريق نتساريم خطيرًا في ضوء أنشطة جيش (الاحتلال) في المنطقة. لحظة السماح بهذا التحرك سيتم إصدار بيان وتعليمات عن طرق الانتقال الآمنة. نحذر السكان من مغبة الاقتراب إلى قوات جيش (الاحتلال) عامة وفي منطقة محور نتساريم على وجه الخصوص».

ولفت إلى أنه في منطقة جنوب القطاع، من الخطر الاقتراب إلى منطقة معبر رفح ومنطقة محور فيلادلفيا وكافة مناطق تمركز القوات.

واستكمل: «في المنطقة البحرية على طول القطاع هناك خطر كبير لممارسة الصيد والسباحة والغوص ونحذر من الدخول إلى البحر في الأيام المقبلة».

وختم قائلا: «ممنوع الاقتراب إلى الأراضي الإسرائيلية وإلى المنطقة العازلة. الاقتراب إلى المنطقة العازلة خطير للغاية».