168 شاحنة مساعدات تغادر معبر رفح البري إلى كرم أبو سالم لتسليمها للجانب الفلسطيني

غادرت 168 شاحنة مساعدات متنوعة من معبر رفح البري إلى معبر كرم أبو سالم، اليوم الأحد؛ لتسليمها للجانب الفلسطيني.

وقال مصدر مسئول عند معبر رفح البري، لـ«الشروق»، إن الشاحنات حملت أصنافًا متنوعة من المساعدات، منها «السلال الغذائية والخيام والمواد الطبية والمواد البترولية والملابس الشتوية والأغطية»، والمقدمة من عدة مؤسسات مصرية وعربية ودولية تحت إشراف الهلال الأحمر المصري.

وشملت الشاحنات 32 شاحنة من منظمات الأمم المتحدة (UN)، و45 شاحنة للمخيم المصري، و38 شاحنة للهلال الأحمر المصري، و12 شاحنة من قطر أصل 15، و22 شاحنة من الإمارات، و10 شاحنات غاز، و9 شاحنات سولار.

كما أفاد المصدر، بأن إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت من معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم منذ 27 يوليو الماضي وحتى الخميس الماضي بلغ 23.149 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية لصالح سكان قطاع غزة، بإجمالي حمولة تُقدر بنحو 355 ألف طن تقريبًا، وأن إجمالي عدد شاحنات المواد البترولية بلغ 781 شاحنة منذ بدء الأزمة، محملة بأكثر من 235 ألف طن من السولار والغاز والبنزين اللازم لتشغيل المستشفيات والأفران في القطاع.

وبحسب إحصائية سابقة، فإنه منذ 7 أكتوبر 2023 تم إدخال 37.412 شاحنة مساعدات متنوعة من معبر رفح البري، و28.584 طنًا من الغاز، و60.345 طن سولارًا، و1.266 طن بنزين، وذلك في الفترة قبل توقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من الجانب المصري في 27 مارس الماضي.