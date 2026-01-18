سوريا تستأنف الحركة الجوية بمطار حلب الدولي بعد غد الثلاثاء

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السوري، اليوم الأحد، عودة مطار حلب الدولي إلى العمل اعتباراً من بعد غد الثلاثاء.

وقالت الهيئة، في بيان صحفي اليوم: "نُعلن استئناف الحركة الجوية في مطار حلب الدولي بدءاً من بعد غد وذلك وفق جدول الرحلات المعتمد".

وأضافت أن استئناف الحركة الجوية يأتي بعد استكمال التقييمات الفنية والأمنية اللازمة، وبالتنسيق مع الجهات المختصة بما يضمن سلامة المسافرين والطواقم الجوية وأمن العمليات التشغيلية.

بدوره، أكد رئيس الهيئة عمر الحصري أن المرحلة القادمة ستشهد اهتماما متواصلاً بمطار حلب الدولي والعمل على تطوير خدماته والارتقاء بتجربة السفر ليكون على مستوى الثقة والتطلعات وبما يليق بأهل حلب وكل السوريين.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني أعلنت قبل 12 يوما تعليق الرحلات الجوية من وإلى