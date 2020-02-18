السجن 3 أعوام لعامل أُدين بحرق شقة جاره في الإسكندرية

عاقب محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد أحمد شعيب، اليوم الثلاثاء، عامل بورشة أحذية، يدعى "خ.خ.أ"، بالسجن 3 أعوام؛ لإدانته بإشعال النيران في باب شقة جاره، ويدعى "ح.ع.ح"، وذلك في القضية رقم 18702 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة المنشية.

تعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مدير إدارة الحماية المدنية، حول بلاغ يفيد نشوب حريق في شقة كائنة داخل نطاق دائرة القسم، وتم السيطرة عليه.

كشفت تحريات ضباط المباحث بأن سبب ارتكاب الواقعة يرجع لنشوب خلافات مع جاره؛ لعدم قيام المتهم بدفع مبلغ مالي في إصلاح ماسورة مياة العقار، فقام بوضع مادة قابله للاشتعال "سولار" على باب شقة المجني عليه، وأشعل فيها النيران حتى التهمته، وتم السيطرة على النيران قبل دخولها لباقي أنحاء الشقة.

وبتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض على المتهم، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات، إلى أن تم إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: أحمد صبري ذكري، وهشام محمد جمال الدين، وأمانة سر، السيد جودة الوزيري.