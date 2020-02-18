بولتون: آمل ألا يقوم البيت الأبيض بمنع نشر كتابى

عبر مستشار الأمن القومى الأمريكى السابق جون بولتون، عن قلقه بشأن منع البيت الأبيض لكتابه الذى لم ينشر بعد، مشيرا إلى أنه يجب أن يتمكن من الرد على التغريدات التى ينشرها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عنه.

وقال بولتون خلال ندوة أقيمت فى جامعة ديوك بولاية نورث كارولاينا «أتمنى، فى النهاية، أن أتمكن من نشر الكتاب.. أتمنى ألا يمنع».

وتابع: «إنها محاولة لكتابة التاريخ، وفعلت ذلك بأفضل ما أستطيع.. علينا أن نرى ما سيخرج من الرقابة»، بحسب وكالة «بلومبرج» الأمريكية.

وأضاف بولتون: «أقول أشياء فى المذكرات عما قاله لى»، فى إشارة إلى ترامب، موضحا أنه ليس بإمكانه الإجابة عن أى سؤال بشأن كوريا الشمالية، لأن تلك الأمور تشملها المذكرات التى تخضع حاليا لمراجعة حكومية قبل النشر.

ولدى سؤاله عن انتقادات الرئيس ترامب له على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، قال بولتون «إنه (ترامب) ينشر تغريدات لكن لا يسعنى التحدث فى الأمر. هل هذا عدل؟».

وتلك هى أول تصريحات علنية لبولتون منذ تبرئة ترامب خلال المحاكمة الرامية لعزله فى مجلس الشيوخ.

وترك بولتون (71 عاما) منصبه فى سبتمبر الماضى إثر خلافات مع الرئيس. ويقول ترامب إنه أقاله بينما يقول بولتون إنه استقال.

وأبلغ البيت الأبيض بولتون فى يناير الماضى أن مسودة كتابه تحتوى فيما يبدو على «كمية كبيرة من المعلومات السرية» ولا يمكن نشره فى شكله الحالى.