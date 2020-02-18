مصرع سائق تروسيكل وإصابة مرافقه إثر اصطدامهما بعمود إنارة بملوي في المنيا

ماهر عبد الصبور

لقي سائق تروسيكل مصرعه بينما نجا مرافقه بعد اصطدام التروسيكل الذي يقوده بعامود إنارة أثناء سيرهما بالطريق الزراعي الفرعي ما بين قريتي البياضية ـ الروضة بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي ملوي العام.

كان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا تلقي إخطارًا من اللواء خالد عبد السلام، مدير إدارة البحث الجنائي بتلقيه إخطارًا من مأمور مركز شرطة ملوي بورود بلاغ من الدكتور إسحاق إبراهيم فارس، مدير مستشفى ملوي العام، بوصول مينا جمال إبراهيم 24 سنة، ومقيم بقرية البياضية التابعة للمركز جثة هامدة.

وتبين من تحريات المقدم علاء جلال، رئيس مباحث المركز، أن الجثة لسائق ترويسكل وكان يقود الترويسكل بالطريق الزراعي الفرعي البياضية ـ الروضة، وبرفقته مينا سعيد تقي ومقيم البياضية فاصطدما بعامود إنارة مما أدي لإصابته بنزيف داخلي أدي لوفاته ونجاة مرافقه.

وتحرر عن الحادث المحضر اللازم وتولت نيابة مركز ملوي تحت إشراف المستشار تامر مطيع، المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا، التحقيق وصرحت بدفن الجثة.