جونز هوبكنز: تسجيل أكثر من 68 ألف إصابة جديدة بكورونا في الولايات المتحدة

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية تسجيل 68 ألفا و419 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 27 مليونا و825 ألفا و43 حالة.

وأفادت الجامعة -حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الخميس- بأنه تم تسجيل 2366 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 490 ألفا و447 حالة.

يشار إلى توزيع 72 مليونا و423 ألفا و125 جرعة من اللقاحات ضد الفيروس في جميع أنحاء الولايات المتحدة، كما تم إعطاء 56 مليونا و281 ألفا و827 جرعة لقاح للمواطنين حتى الآن، وذلك وفقا لما أعلنته المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.