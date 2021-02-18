 الأهلي يعلن سلبية مسحة الفريق قبل السفر إلى تنزانيا - بوابة الشروق
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الأهلي يعلن سلبية مسحة الفريق قبل السفر إلى تنزانيا

الشروق
نشر في: الخميس 18 فبراير 2021 - 3:22 م | آخر تحديث: الخميس 18 فبراير 2021 - 3:22 م

أعلن أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سلبية المسحة الطبية التي خضع لها الجهاز الفني والطبي والإداري واللاعبين؛ استعدادا لرحلة تنزانيا المرتقبة غدا الجمعة.

وتطير بعثة الأهلي إلي تنزانيا غدا استعدادا لمواجهة سيمبا التنزاني يوم 23 فبراير الجاري في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وفاز الأهلي على نظيره المريخ السوداني بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي.


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