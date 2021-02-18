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نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز البحيرة، حملات مرورية مكثفه بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأسفرت الحملات عن غلق وتشميع 8 محال بدون ترخيص، وتوقيع 8 غرامات لمخالفة ارتداء الكمامات بدمنهور، ورفع 128حالة إشغال متنوع بالشوارع برشيد.

ووجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات المرورية اليومية على المقاهي والكافيهات والمحال التجارية ومراكز الدروس الخصوصية المخالفة، واستمرار حملات رفع الإشغالات لتيسير الحركة المرورية.

وأكد المحافظ، على ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك حفاظًا على سلامة وأرواح المواطنين.