أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن قلقه العميق إزاء تصاعد الخسائر في صفوف المدنيين في اليمن والمنطقة.

جاء ذلك، وفق ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الالكتروني اليوم الجمعة خلال مكالمة هاتفية بين بلينكن ومبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن هانز جروندبرج.

ومن جانبه، أدان وزير الخارجية الأمريكي الهجمات التي تشنها جميع الأطراف والتي تؤدي إلى التصعيد في اليمن وإطالة أمد الصراع.

وشدد بلينكن على الحاجة الملحة لوقف التصعيد ووفاء جميع الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الالتزامات في إطار حماية المدنيين.

وأعرب وزير الخارجية الأمريكي - بحسب البيان - عن دعمه للجهود المستمرة التي يبذلها المبعوث الأممي لتطوير إطار سياسي شامل، وأكد مجددا أن العدالة والمساءلة ستكونان مفتاحا لتأمين سلام دائم في اليمن.

ورحب بلينكن بالتعاون من أجل التوصل لحل دائم ينهي الصراع في اليمن ويحسن حياة الشعب اليمني ويخلق مساحة لليمنيين لتقرير مستقبلهم بشكل جماعي.

وأكد مجددا أن حل الصراع في اليمن لا يزال يمثل أولوية قصوى في سياسة الولايات المتحدة الخارجية.