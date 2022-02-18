المفوضية الأوروبية تخصص أكثر من 110 ملايين يورو لمشاريع البيئة والمناخ في 11 دولة عضو

أعلنت المفوضية الأوروبية عن تخصيص أكثر من 110 ملايين يورو للاستثمار في المشاريع المتكاملة لبرنامج "لايف" لحماية البيئة والمناخ داخل 11 دولة عضو.

وذكرت المفوضية - في بيان، نشرته عبر موقعها الرسمي اليوم الجمعة - أن التمويل سيدعم المشاريع البيئية والمناخية الجديدة الرئيسية في 11 دولة من دول الاتحاد الأوروبي (قبرص، التشيك، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، لاتفيا، ليتوانيا، هولندا، بولندا، وسلوفينيا) لتساهم هذه المشاريع في التعافي الأخضر من جائحة كوفيد-19 ودعم أهداف الصفقة الأوروبية الخضراء المتمثلة في جعل الاتحاد الأوروبي محايدا مناخيا وخاليا من التلوث بحلول عام 2050.

ومن جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية والمسئول عن الصفقة الأوروبية الخضراء فرانس تيمرمانز "ليس لدينا وقت نضيعه عندما يتعلق الأمر بأزمات المناخ والتنوع البيولوجي والتلوث. ويوفر برنامج لايف الدعم المباشر للمشاريع في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي حتى تتمكن البلدان والمناطق بأكملها من حماية الطبيعة واستعادتها. فالطبيعة هي أكبر حليف لنا وعلينا الاهتمام بها حتى تتمكن من الاعتناء بنا".

وبدوره، قال مفوض البيئة والمحيطات ومصايد الأسماك فيرجينيوس سينكيفيتشوس "تعد المشاريع المتكاملة لبرنامج لايف واحدة من الأدوات الرئيسية لجعل التحول الأخضر حقيقة واقعة من خلال تقديم تغييرات مستهدفة على أرض الواقع. ومن خلال هذه المشاريع، يمكن للدول الأعضاء تخضير اقتصاداتها وإعادة الطبيعة والتنوع البيولوجي وتحسين قدرتها على الصمود. أتطلع إلى رؤية الفوائد التي سيجلبها هذا الاستثمار في 11 دولة وخارج حدودها ".

وتسمح المشاريع المتكاملة للدول الأعضاء بتجميع مصادر تمويل إضافية من الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الصناديق الزراعية والهيكلية والإقليمية والبحثية، فضلا عن التمويل الوطني واستثمارات القطاع الخاص. وإجمالا، من المتوقع أن تجتذب 11 مشروعا أكثر من 10 مليارات يورو من الأموال التكميلية، مما يضاعف بشكل كبير الموارد المخصصة اليوم لإحداث فرق حقيقي على أرض الواقع /بحسب البيان/.