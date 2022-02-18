وزير التعليم: لا تخفيف للمناهج في الفصل الدراسي الثاني

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الفصل الدراسي الثاني سينطلق بشكل منتظم غدا السبت.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة، أنه يجب على أولياء الأمور الاطمئنان والالتزام بالإجراءات الاحترازية لإكمال العام الدراسي الثاني.



وأشار إلى أنّ الفصل الثاني تكون مدته أقصر نظرًا لإجراء الامتحانات العامة في النهاية، موضحًا أن له يكون هناك تخفيف للمناهج.



وتابع: "المناهج مرتبطة ببعضها، ومن مصلحة الطلبة استكمال المناهج ولا يمكن التقليل في اللغات أو العلوم أو الرياضيات، ونبذل قصرى الجهد لتحقيق هذا الغرض".



وتبدأ السبت الدراسة في أول أيام الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ بمدارس 12 محافظة، حيث تبدأ مدارس "الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، شمال سيناء، كفرالشيخ، البحيرة، الإسماعيلية"، بالإضافة لبعض المدارس الخاصة ومدارس التابعة للكنيسة في محافظتي القاهرة والجيزة.



وينتظم - الأحد - ما يقرب من ٢٤ مليون طالب وطالبة بباقي مدارس الجمهورية، حيث تبدأ الدراسة بمدارس القاهرة والجيزة والإسكندرية، القليوبية، الشرقية، الغربية، المنوفية، دمياط، بورسعيد، السويس، البحر الأحمر، الوادى الجديد، جنوب سيناء، ومطروح.