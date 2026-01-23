توتنهام يُغلق الباب أمام ريال مدريد ويتمسك بفان دي فين

حسم نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي موقفه من اهتمام ريال مدريد بمدافعه الهولندي ميكي فان دي فين، رافضًا فكرة التخلي عن اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب ما أفاد به موقع «تيم توك» البريطاني، فقد تواصل ريال مدريد مع إدارة توتنهام للاستفسار عن المطالب المالية الخاصة بالتعاقد مع فان دي فين خلال شهر يونيو، في إطار سعي النادي الملكي لتدعيم خط دفاعه.

وأشار التقرير إلى أن توماس فرانك، المدير الفني لتوتنهام، رفض بشكل قاطع رحيل المدافع الهولندي، مؤكدًا تمسكه به باعتباره أحد الأعمدة الأساسية في تشكيل الفريق اللندني خلال المرحلة الحالية والمقبلة.

ويرتبط ميكي فان دي فين بعقد طويل الأمد مع توتنهام يمتد حتى يونيو 2029، ما يمنح النادي الإنجليزي أفضلية كبيرة في الحفاظ على خدماته، خاصة في ظل اقتناع الجهاز الفني بإمكاناته الفنية والبدنية.

يُذكر أن فان دي فين انضم إلى صفوف توتنهام في صيف 2023 قادمًا من فولفسبورج الألماني، ونجح منذ ذلك الحين في فرض نفسه كأحد أبرز المدافعين في الفريق.