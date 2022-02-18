رئيس مجلس النواب العراقي ونظيره الجزائري يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

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بحث رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الجمعة، مع رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري إبراهيم بوغالي، تعزيز العلاقات الثنائية.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن الحلبوسي، والوفد النيابي المرافق له، استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري إبراهيم بوغالي، وذلك على هامش المؤتمر الثاني والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي بالقاهرة.

وأضاف البيان أن اللقاء بحث تعزيز العلاقات الثنائية، وسبل تطوير التعاون في جميع المحافل البرلمانية العربية والإسلامية والدولية.

من جهته، أعرب بوغالي عن رغبة الجزائر بتوطيد العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين بمستويات متقدمة من خلال لجنة الإخوة في المجلس الشعبي الوطني الجزائري.