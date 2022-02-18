رئيس النواب الأردني يُشيد بإنجازات الدولة المصرية في عهد السيسي

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التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عبدالكريم الدغمي، رئيس مجلس النواب الأردني.

جاء ذلك في إطار استمرار النشاط المُكثف للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في عقد لقاءات مع رؤساء البرلمانات ورؤساء الوفود البرلمانية العربية على هامش المؤتمر الـ 32 للاتحاد البرلماني العربي.

أعرب رئيس مجلس النواب الأردني، عن سعادته واعتزازه بتواجده في مصر في ضوء العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين في كافة المجالات.

وأكد حرص الملك عبد الله بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، على العلاقات مع مصر.

وأشاد رئيس مجلس النواب الأردني، بالإنجازات التي تحدث في مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ومن جانبه أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على عمق العلاقات المصرية الأردنية على كافة المستويات.

ودعا حنفي جبالي، إلى ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة على الصعيد البرلماني والتنسيق بينهما أمام المحافل الدولية.