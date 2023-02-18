المخرج محمد ياسين: رفعة أحمد زكي لسماعة التليفون اختلفت في كل أعماله

أقيمت مساء اليوم السبت، ندوة خاصة للمخرج محمد ياسين، بحضور جمهور وصناع السينما ضمن فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير المستمرة خلال الفترة من 16 حتى 22 فبراير.



وتحدث المخرج محمد ياسين، عن ذكرياته مع النجم الراحل أحمد زكي ومدى براعة موهبته التمثيلية خلال الحلقة النقاشية "ماستر كلاس" ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير.



وقال: "بعد وفاة أحمد زكي بساعات طلب مننا في برنامج "البيت بيتك" والذي كنت مشرفا عن الإخراج به وقتها، تحضير مادة تاريخية عنه، وأحد المساعدين اسمه باسم، الذي أصبح مخرجا حاليا، جمع مشاهد تليفونات ومكالمات أحمد زكي السابقة في أعماله الفنية وفي كل مشهد كانت رفعة التليفون مختلفة عن غيرها".



وأضاف: "وضعنا تقريبا 30 رفعة تليفون لأحمد زكي، وكانت كل مكالمة مختلفة عن الأخرى، وهذا يدل على عبقريته".



فيما أشاد بتجربته مع إياد نصار في مسلسل "أفراح القبة"، وقدرته على الانغماس في الشخصية وتقديمها بشكل رائع، على الرغم من أنه كان يقدم دورًا ثانويًا بعدما كان بطلًا لمسلسل الجماعة.



وقال "ياسين"، إن كواليس تصوير دور إياد نصار كان أبرز ما واجهه، وهو محاولة جعله ممثل ثانوي في الحقيقة وابتعاده عن النجومية الحقيقة، ومن أجل ذلك قرر أن يعامله معاملة مختلفة في كواليس التصوير حتى يدخله في الشخصية.



وأقيم ماستر كلاس المخرج محمد ياسين في مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، في تمام الساعة 2.00 وحتى 4.00 عصرا بحضور الجمهور، والنقاد ووسائل الإعلام، وأداره المخرج موني محمود المدير الفني للمهرجان.



وتحدث المخرج محمد ياسين، خلال اللقاء، حول كيفية تحضير المخرج لفيلمه قبل التصوير، وآليات التنسيق مع جميع الأقسام الرئيسية ومنها التصوير، الديكور، الموسيقى، الملابس، وغيرها، ويتطرق أيضا إلى كيفية قراءة السيناريو، وتوجيه الممثلين قبل التصوير.