كيكمانوفيتش وألبوت يتأهلان للمربع الذهبي ببطولة دلراي بيتش

اقترب الصربي ميومير كيكمانوفيتش من أول لقب له منذ سبتمبر 2020 ،حيث تأهل إلى الدور قبل النهائي ببطولة دلراي بيتش للتنس بالولايات المتحدة ، بعدما تغلب على الأمريكي ماركوس جيرون 7 / 6 و6 / 3 مساء الجمعة في افتتاح منافسات دور الثمانية.

واحتاج كيكمانوفيتش المصنف 33 على العالم إلى ساعة واحدة و34 دقيقة، لحسم المباراة وانتزاع بطاقة التأهل للمربع الذهبي بالبطولة ، وقد أعاقت الأمطار اللعب خلال المباراة عدة مرات.

كذلك تأهل المولدوفي رادو ألبوت إلى الدور قبل النهائي بفوزه على الأمريكي الآخر تومي بول 6 / 2 و6 / 3، ليكون الانتصار السابع لألبوت /33 عاما/ على لاعب ضمن المراكز العشرين الأولى بالتصنيف العالمي.

وتأهل ألبوت، الذي توج بلقب بطولة دلراي بيتش عام 2019، بذلك إلى المربع الذهبي للمرة الأولى منذ بطولة سنغافورة عام 2021 .

وحسم ألبوت، الذي يواجه كيكمانوفيتش في المربع الذهبي، صعوده إلى المركز الـ 99 في التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين، حسب ما ذكرته رابطة المحترفين عبر موقعها على الإنترنت.

وفي مواجهة أمريكية خالصة، تغلب ماكينزي ماكدونالد على ميشيل موه 3 / 6 و6 / 3 و6 / 4، وسيلتقي في الدور قبل النهائي مواطنه تايلور فريتز الذي تأهل بالفوز على الفرنسي أدريان مانارينو 7 / 6 و6 / 4 في ختام منافسات دور الثمانية.