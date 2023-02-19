بلينكن يلتقي نظيره الصيني لأول مرة منذ إسقاط المنطاد

عقد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اجتماعا مع وزير الخارجية الصيني وانج يي، اليوم السبت، فى أول مقابلة شخصية بين مسؤولين من البلدين منذ الضجة التي أثيرت حول منطاد تجسس مزعوم مما أدى إلى تدهور العلاقات الأمريكية الصينية بشكل أكبر .

وعُقد الاجتماع على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، وفقا لمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية.

يأتي ذلك في نفس اليوم الذي انتقد فيه وانج الولايات المتحدة، واصفا قرار الرئيس جو بايدن بإسقاط منطاد فوق المجال الجوي الأمريكي وحالة التأهب القصوى بأنها "غير مفهومة وشبه هستيرية"، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

والاجتماع هو الأول لبلينكن مع نظيره الصيني منذ أن أدان مسؤولون أمريكيون بكين لإطلاقها ما قالوا إنه منطاد مراقبة على ارتفاعات عالية فوق الولايات المتحدة .

وأعربت الصين في البداية عن أسفها لما قالت إنه منطاد لرصد الأحوال الجوية انحرف عن مساره. ونفت أن يكون المنطاد مخصصا للمراقبة.