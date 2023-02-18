مدير آثار الإسكندرية: تشكيل لجان لمتابعة حالة المواقع الأثرية بعد النوات الماضية

قال محمد متولي، مدير عام آثار الإسكندرية، إنه تم تشكيل عدد من اللجان لمتابعة حالة المواقع الأثرية عقب النوات الماضية، ومتابعة مشروعات الصيانة والترميم والتطوير الجارية بالمناطق الأثرية، والوقوف على نسب الإنجاز وتزليل جميع المعوقات.

وتفقد مدير عام آثار الإسكندرية، عددا من المواقع الأثرية بمنطقة آثار الإسكندرية اليوم الجمعة، يرافقه عبد الحي شحاتة، مدير عام إدارة الترميم الدقيق لآثار ومتاحف الإسكندرية ومطروح، محمد فوزي، مدير عام آثار وسط والمهندس محمد فوزي المشرف على إدارة الحدائق والتجميل للآثار والمتاحف، وكريم عودة، مدير غرب الإسكندرية ومحمد عز المشرف على قلعة قايتباي، مسجد تربانة الأثري بشارع فرنسا وأعمال الصيانة بقلعة قايتباي ومشروع إنشاء سور الحماية لطابية النحاسين.

كما تم تفقد مبنى المتحف اليوناني الروماني المسجل في عداد الآثار الإسلامية بالإسكندرية وصهريج بن النبية الأثري.