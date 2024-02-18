احتجاج أمام السفارة الروسية في برلين على وفاة نافالني

تجمع مئات الأشخاص بالقرب من السفارة الروسية في العاصمة الألمانية برلين، اليوم الأحد، للاحتجاج على وفاة المنشق المسجون أليكسي نافالني، وفقا لما ذكرته الشرطة في العاصمة الألمانية.

وحمل محتجون لافتات تحمل شعارات مثل "بوتين قاتل" و"أوقفوا بوتين"، في إشارة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقدر المنظمون عدد المشاركين في الاحتجاج بـ450 شخصا.

وقبل وقت قصير من انطلاق المظاهرة التي تم الدعوة لها في وقت مبكر من بعد الظهر، أعلنت فرقة "بوسي رايوت" الغنائية عن مظاهرة خاصة بها. وقال متحدث باسم الشرطة إن عددا من الأشخاص يرتدون أقنعة وردية اللون ويحملون لافتات وصلوا إلى السفارة، ثم غادروها بعد ذلك بوقت قصير.

وأصدرت فرقة بوسي رايوت، وهي مجموعة احتجاجية وفنية نسوية روسية، بيانا قالت فيه إن الوضع خطير بالنسبة لعضوات المجموعة أيضا. وأضافت: "ندعو المجتمع الدولي إلى إبداء التضامن والعمل من أجل العدالة. فقتل أليكسي نافالني وتهديد عضوات فرقة بوسي رايوت هي هجمات على القيم الأساسية للحرية والعدالة وكرامة الإنسان التي يجب علينا الدفاع عنها بحزم."

يُذكر أن عضوات فرقة "بوسي ريوت" التي تأسست عام 2011، صدر عليهن أحكام بالسجن لفترات طويلة في روسيا.

ويتم منذ الإعلان عن وفاة الناشط الروسى المعارض أمس الأول الجمعة تنظيم احتجاجات في مختلف أنحاء العالم لتكريم اسم الناشط المتوفى البالغ من العمر 47 عاما والذى لفظ أنفاسه الأخيرة في مستعمرة عقابية في سيبيريا .

ووصف فريق نافالني ونشطاء حقوق إنسان وفاة نافالني بأنها جريمة قتل وحملوا الكرملين المسئولية. وبحسب السلطات الروسية، فقد انهار نافالني أثناء ممارسته تمارين رياضية في ظروف شديدة البرودة. وفشلت محاولات إنعاشه.