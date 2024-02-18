مراهقون يهاجمون رجلا يحمل علمين إسرائيليين في برلين

قالت الشرطة الألمانية اليوم الأحد، إن رجلا (41 عاما) يحمل علمين إسرائيليين تعرض لمضايقة من جانب مجموعة من المراهقين في برلين، ما أدى إلى إصابته.

ويحقق أمن الولاية في إلحاق أذى بدني خطير بسبب خلفية سياسية.

وأوضحت الشرطة أن "الرجل كان عائدا عصر أمس السبت من وقفة احتجاجية لدعم الرهائن الإسرائيليين، الذين اختطفتهم حركة حماس واقتادتهم إلى قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي. وكان معه علم مربوط حول رقبته بينما كان يمسك بالعلم الثاني المتصل بعصا".

وتردد أن ثلاثة أو أربعة مراهقين هاجموا الرجل في محطة فيتنبرج بلاتز في برلين، لأنه كان يحمل العلمين.

وتردد أن أحد المشتبه بهم مزق العلم من العصا وألقاه في سلة قمامة. وتردد أن شخصا آخر حاول أن ينزع العلم الملفوف حول رقبة الرجل مما تسبب في خنقه، وفقا للشرطة. إلا أنه لم يكن بحاجة إلى علاج طبي.