يقام الآن حفل توزيع جوائز بافتا لعام 2024، المُقام داخل قاعة المهرجانات الملكية في لندن، ويقدم حفل توزيع جوائز بافتا لهذا العام، الممثل الإسكتلندي ديفيد تينانت، ويعد هذا أول ظهور تلفزيوني له منذ عودته لسلسلة "Doctor Who" لعام 2023، وظهر في العديد من الأفلام من بينها "Harry Potter and the Globet of Fire"

وذهبت جائزة أفضل ممثلة، إلى النجمة إيما ستون عن دورها بفيلم «أشياء مسكينة - Poor Things».

ونافسها على الجائزة كلا من فانتازيا بارينو عن دورها بفيلم «اللون الأرجواني - The Color Purple»، وساندرا هولر عن دورها بفيلم «تشريح السقوط - Anatomy of a Fall»، وكاري موليجان عن دورها بفيلم «الموسيقار - Maestro»، ومارجوت روبي عن دورها بفيلم «باربي - Barbie»، وفيفيان أوبارا عن دورها بفيلم «راي لين - Rye Lane».