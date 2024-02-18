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أعداد جريدة الشروق
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واشنطن تلوح باستخدام الفيتو ضد مشروع قرار أممي حول غزة قدمته الجزائر


نشر في: الأحد 18 فبراير 2024 - 5:15 م | آخر تحديث: الأحد 18 فبراير 2024 - 5:16 م

أعلنت الولايات المتحدة، أنه لن يتم اعتماد مشروع قرار جزائري لوقف إطلاق النار في غزة في حال طرحه للتصويت أمام مجلس الأمن بصيغته الحالية.
وكالات

أعلنت الولايات المتحدة، الأحد، أنه لن يتم اعتماد مشروع قرار جزائري لوقف إطلاق النار في غزة في حال طرحه للتصويت أمام مجلس الأمن بصيغته الحالية، في تلميح إلى أنها ستصدر «فيتو» ضد القرار.

وطلبت الجزائر أن يصوّت مجلس الأمن الثلاثاء، على النص بصيغته الراهنة، فيما هددت واشنطن باستخدام حق النقض (الفيتو) كما حدث خلال عمليات تصويت سابقة في منتصف أكتوبر وأوائل ديسمبر الماضيين، على الرغم من الضغوط المتزايدة التي يمارسها المجتمع الدولي في مواجهة الأزمة الإنسانية في غزة، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأعلنت الجزائر، الأحد، أنها قدمت مشروع قرار غير قابل للتعديل، أمام مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وأفاد التلفزيون الرسمي بأن الجزائر وضعت آخر نسخة غير قابلة للتعديل لمشروع قرار مجلس الأمن باللون الأزرق (غير قابل للتعديل) المتعلق بالوضع في فلسطين وخاصة في غزة.

ويرفض مشروع القرار التهجير القسري للسكّان المدنيّين الفلسطينيين، ويدعو إلى وضع حدّ لهذا الانتهاك للقانون الدولي.

وأصدرت سفيرة الولايات المتّحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-جرينفيلد، أمس السبت، بيانًا ندّدت فيه بقرار الجزائر إحالة النص على التصويت.

واعتبرت أن الخطوة الجزائرية تهدّد بتقويض المفاوضات الجارية بين إسرائيل وحماس بوساطة مصرية أمريكية قطرية لإرساء هدنة جديدة.

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