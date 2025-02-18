لا وفيات جراء تحطم طائرة دلتا في تورونتو وتسجيل 17 إصابة طفيفة

أفادت مسؤولة بأن الطائرة التابعة لشركة دلتا التي تحطمت في تورونتو لم تسجل أي حالات وفاة بين 80 شخصا كانوا على متنها، في حين تعرض 17 منهم لإصابات طفيفة نسبيا.

وقالت ديبورا فلينت، الرئيسة التنفيذية لسلطة مطارات تورونتو الكبرى، للصحفيين: "نحن ممتنون للغاية لأنه لم تحدث أي وفيات والإصابات كانت طفيفة نسبيا".

وأظهرت مقاطع الفيديو من موقع الحادث الطائرة من طراز "ميتسوبيشي سي آر جيه – 900" مقلوبة على المدرج المغطى بالثلوج بينما يقوم عمال الطوارئ برشها بالماء. وكانت الطائرة مغطاة جزئيا بسبب الثلوج الناجمة عن عاصفة شتوية ضربت تورونتو في نهاية الأسبوع الماضي.

وقالت خدمة الطوارئ الجوية إنها كانت تقوم بنقل طفل مصاب إلى مستشفى "سيك كيدز" في تورونتو واثنين من البالغين المصابين إلى مستشفيات أخرى في المدينة.

وذكر المطار في منشور على منصة "إكس": "فرق الطوارئ تستجيب، وتم التأكد من أن جميع الركاب وأفراد الطاقم موجودون."