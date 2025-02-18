تقرير أممي: تكلفة إعادة إعمار غزة والضفة الغربية تتجاوز 50 مليار دولار خلال 10 سنوات

أفاد تقييم أصدرته الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، اليوم الثلاثاء بأن الاحتياجات اللازمة لإعادة إعمار قطاع غزة والضفة الغربية ستتجاوز 50 مليار دولار.

وأشار التقييم السريع والمبدئي للأضرار والاحتياجات اللازمة إلى الحاجة إلى 53.2 مليار دولار للتعافي وإعادة الإعمار على مدى السنوات العشر المقبلة، منها 20 مليار دولار في السنوات الثلاث الأولى، وفق وكالة رويترز.

وفي وقت سابق من اليوم، استعرض رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، تفاصيل خطة إعادة إعمار قطاع غزة بصيغتها المحدثة، وذلك خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية.

تتضمن خطة إعادة الإعمار بصيغتها المحدثة مرحلتين، الأولى تمتد على 3 سنوات وبتكلفة تقديرية تصل إلى حوالي 20 مليار دولار، وتتضمن التدخلات الطارئة التي بدأت منذ وقف إطلاق النار في مجالات الإغاثة والإيواء المؤقت.

كما تشمل المرحلة الأولى، تشمل توفير الخدمات الأساسية لتجمعات النازحين، وصولا إلى رفع كفاءة الإيواء المؤقت ودفع عجلة الإنتاج الاقتصادي في مختلف المجالات.

وتتضمن المرحلة الثانية، التركيز على إعادة الإعمار والتي قد تمتد لعدة سنوات أخرى، وتصل تكلفتها الأولية إلى حوالي 33 مليار دولار، بناء على تقديرات مؤسسات أممية عدة.