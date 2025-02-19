- لا انسحاب أمريكي من أوروبا ولا قوات لواشنطن في أوكرانيا

- الحرب أودت بحياة الآلاف وأوكرانيا مسؤولة عن استمرارها

- محادثات الرياض كانت إيجابية.. وأين ذهبت أموال الدعم الأمريكي لأوكرانيا؟

- زيلينسكي "غير كفء".. وكان يمكن التوصل إلى اتفاق مع روسيا منذ فترة

- لا مانع من نشر قوات أوروبية لحفظ السلام في أوكرانيا

- واشنطن ستفرض تعرفة جمركية 25% على السيارات

- بناء مصانع جديدة للرقائق والسيارات داخل الولايات المتحدة

أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في تصريحات جديدة، أنه يمتلك القدرة على إنهاء الحرب في أوكرانيا، محمِّلًا القيادة الأوكرانية مسؤولية استمرار الصراع، وواصفًا الرئيس فولوديمير زيلينسكي بأنه "غير كفء".

لا انسحاب أمريكي من أوروبا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن سحب القوات الأمريكية من أوروبا ليس مطروحًا، موضحًا أنه لم يطلب منه أحد ذلك، كما شدد على أنه لا يوجد ما يستدعي اتخاذ مثل هذه الخطوة في الوقت الحالي.

الحرب في أوكرانيا "عبثية" وخسائرها كبيرة

وفي مؤتمر صحفي الثلاثاء، وصف ترامب الحرب بين روسيا وأوكرانيا بأنها "عبثية"، مشيرًا إلى أن الآلاف من الجنود قُتلوا من الجانبين، إلى جانب الخسائر البشرية الكبيرة بين المدنيين.

أوكرانيا لم تتفاوض منذ 3 سنوات

انتقد ترامب الموقف الأوكراني من المفاوضات، مشيرًا إلى أن كييف لم تتفاوض على مدار السنوات الثلاث الماضية، وأنها كانت تشتكي من عدم مشاركتها في محادثات الرياض الأخيرة.

زيلينسكي غير كفء.. وأوكرانيا تتحمل مسؤولية استمرار الحرب

أكد ترامب أن القيادة الأوكرانية هي من سمحت باستمرار الحرب حتى الآن، موجهًا انتقادات حادة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، واصفًا إياه بأنه "غير كفء".

كما شدد على أن أوكرانيا كان بإمكانها التوصل إلى اتفاق مع روسيا منذ فترة طويلة، لكنها لم تفعل ذلك.

قوات أوروبية في أوكرانيا؟ لا مشكلة!

أعرب ترامب عن عدم اعتراضه على نشر قوات أوروبية في أوكرانيا لحفظ السلام، لكنه أوضح أن الولايات المتحدة لن تشارك بقواتها هناك.

أين ذهبت أموال الدعم؟

تساءل ترامب عن مصير المساعدات المالية الضخمة التي تم تقديمها لأوكرانيا، مؤكدًا ضرورة التحقق من كيفية استخدامها.

محادثات الرياض كانت "جيدة جدًا"

أشار ترامب إلى أن المحادثات الأخيرة حول الأزمة الأوكرانية التي عُقدت في الرياض كانت "إيجابية"، معربًا عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى حل للصراع.

إجراءات اقتصادية أمريكية جديدة

أعلن ترامب عن خطة لفرض تعرفة جمركية بنسبة 25% على السيارات، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الأمريكي. كما كشف عن خطط لبناء مصانع جديدة للسيارات والرقائق الإلكترونية داخل الولايات المتحدة، في إطار استراتيجيته لإعادة الشركات الكبرى إلى البلاد.