إيمري: مواجهة ليفربول تتحدى قدراتنا

قال أوناي إيمري مدرب أستون فيلا إن ازدحام روزنامة مباريات فريقه تؤكد أنهم يسيرون في اتجاه إيجابي.

ويستعد أستون فيلا لخوض 5 مباريات خلال 14 يوما، يبدأها باستضافة ليفربول غدا الأربعاء في مباراة بالدوري الإنجليزي تم تقديم موعدها.

وكان من المقرر أن تقام هذه المباراة في مارس/آذار، لكن تم تقديمها بعد تأهل ليفربول لنهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وبعد مواجهة ليفربول، سيلعب أستون فيلا ضد تشيلسي مساء السبت، وكريستال بالاس يوم الثلاثاء المقبل، وكارديف في كأس الاتحاد الإنجليزي يوم 28 فبراير/شباط قبل خوض مباراة في دوري أبطال أوروبا في الأسبوع التالي.

وقال المدرب الإسباني: "سنستعد لكل مباراة بشكل جيد على مستوى التغذية والراحة والنوم، والاعتماد على اللاعبين الذين يشعرون بأقل قدر ممكن من التوتر".

وأضاف: "يجب أن أكون صارما في اختيار أفضل تشكيل ممكن، وحماية اللاعبين من تعرضهم للإصابات أو الإجهاد".

وتابع: "سنركز على مباراتنا أمام ليفربول غدا، وأتمنى أن نقدم 100% من طاقتنا، لقد لعب ليفربول أيضا يوم الأحد، وكان جدول مبارياته مزدحما منذ فترة طويلة".

وواصل إيمري: "يجب أن ندرك كيفية التعامل مع ضغط المباريات المتتالية، ونتعامل بذكاء شديد بشأن الاستفادة من اللاعبين البدلاء، لأننا سنكون بحاجة للاعبين يحاولون مساعدة الفريق".

ويعاني أستون فيلا من غيابات عديدة بسبب الإصابة، حيث تضم القائمة كل من باو توريس وإزري كونسا وماتي كاش وروس باركلي وأمادو أونانا وليون بيلي وبوبكر كامارا.

وسيعقد أوناي إيمري اجتماعا مع أطباء النادي لتفادي الإصابات أثناء ضغط المباريات.

وأشار: "مواجهة ليفربول هي الأصعب لنا في الأسابيع أو الأشهر الأخيرة من الموسم، ونحن متحمسون لها، لأنه أفضل فريق في الدوري الإنجليزي الممتاز وأوروبا".

وأتم أوناي إيمري: "ينتظرنا تحد في كيفية مواجهة ليفربول وإظهار قدراتنا في هذا المستوى، نحن متحمسون ونأمل أن نتشارك اللحظات المثيرة مع جماهيرنا في ملعبنا فيلا بارك".