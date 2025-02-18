محافظ الفيوم: تخفيضات 30% على السلع مُستمرة بالمعارض حتى عيد الأضحى

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن الحكومة وجهت بالتوسع في فتح المعارض في جميع مراكز المحافظة، لافتا أنه تم افتتاح معرضين كبيرين في مدينة الفيوم ضمن مبادرة «أهلا رمضان»، بالإضافة إلى معارض أخرى تنظمها جهات مثل الأحزاب السياسية ومبادرة «كلنا واحد» لوزارة الداخلية، ومعارض جهاز الخدمة الوطنية.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الحياة اليوم» عبر شاشة «الحياة»، أن المحافظة تشهد حاليا أكثر من 95 معرضا بين ثابت ومتحرك، موزعة على جميع المراكز، مشيرا إلى أن معارض «أهلاً رمضان» يجري افتتاحها تباعا.

وأشار إلى الاتفاق مع الموردين على ضخ كميات كبيرة من السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة تتراوح بين 25% إلى 30%، مع ضمان استمرارية توافرها طوال الشهر، متابعا: «نحن نطمئن المواطنين بأن الأسعار المخفضة ستستمر حتى بعد انتهاء شهر رمضان وحتى عيد الأضحى، وذلك بعد الاتفاق مع وكلاء الشركات التجارية والتجار في المحافظة».

ولفت إلى التعاون بين المحافظة ومديرية التموين وأصحاب السلاسل التجارية لإنشاء أجنحة خاصة بالأسعار المخفضة خلال شهر رمضان؛ بهدف توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين.