وزير الدفاع الإسرائيلي يقرر إنشاء إدارة خاصة لتهجير سكان غزة

قرر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إنشاء إدارة خاصة في وزارة الأمن، لتهجير أهالي قطاع غزة "طوعا".

وذكر بيان صادر عن وزارة الأمن الإسرائيلية، أنه من المقرّر أن "تضمّ الإدارة، ممثلين عن الوزارات الحكومية الأخرى، وأجهزة المنظومة الأمنية"، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وأضاف أنه "تم خلال المناقشة، تقديم خطة أولية، بشأن الموضوع، من قبل الجيش الإسرائيلي، والتي تم إعدادها بناء على طلب وزير الأمن".

ووفقاً للبيان، "تتضمن الخطة مساعدات واسعة، تسمح لأي مقيم في غزة، يرغب في الهجرة طوعا إلى دولة ثالثة بالحصول على ظرف يتضمن ترتيبات خروج خاصة عن طريق البحر والجوّ والبرّ".

ويأتي ذلك فيما واصلت قوات الاحتلال خرقها لاتفاق وقف إطلاق النار بعد مرور ثلاثين يوماً؛ حيث أطلقت طائرات الاحتلال صواريخها أكثر من مرة على شارع الرشيد لمنع السيارات الفلسطينية من التحرك دون إصابات.

وظل إطلاق نار دون توقف من جيش الاحتلال على أحياء مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وفقا لوكالة معا الفلسطينية.