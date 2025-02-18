ولي العهد السعودي ولافروف يبحثان التطورات الدولية والإقليمية وسبل تحقيق الأمن والاستقرار

بحث ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، خلال لقائه في الرياض، اليوم الثلاثاء وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف التطورات الإقليمية والدولية وسبل تحقيق الأمن والاستقرار .

وذكرت وكالة الانباء السعودية "واس" ان ولي العهد السعودي عقد اجتماعا مع لافروف في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض استعرضا خلاله" أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات".

كما بحث الأمير محمد بن سلمان وسيرجي لافروف " تطورات الأحداث الإقليمية والدولية، وتبادل وجهات النظر بشأنها، والجهود المبذولة تجاهها لتحقيق الأمن والاستقرار."

ورحب ولي العهد السعودي، بوزير الخارجية الروسي، والوفد المرافق له، في زيارتهم للمملكة، فيما عبر لافروف عن سعادته بزيارة المملكة ولقائه ولي العهد.

يشار إلى أنه بتوجيه من الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز استضافت المملكة، اليوم الثلاثاء في العاصمة الرياض، المحادثات بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية لبحث العلاقات بين الدولتين وسبل إنهاء الحرب في أوكرانيا، وذلك بحضور الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان.