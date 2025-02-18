وزير البترول يبحث مع شركة شل الخطط المستقبلية في أنشطة البحث والاستكشاف

عقد وزير البترول والثروة المعدنية، كريم بدوي، جلسة مباحثات مع وفد من شركة شل العالمية ضم إيفان تان، نائب الرئيس التنفيذي لتنمية الآبار والاستكشاف، وداليا الجابري، نائب رئيس ورئيس مجلس إدارة شركات شل مصر، وسوزان كوجان، نائب رئيس الشركة للاستكشاف، وكيلي هاو، نائب رئيس الشركة للغاز المسال، بحسب بيان اليوم.

وخلال اللقاء، تم استعراض أنشطة الشركة الحالية والخطط المستقبلية في أنشطة البحث والاستكشاف، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة.

وأوضح بدوي أن هناك فرص استكشاف جيدة لتحقيق قصص نجاح جديدة في ضوء حزمة الحوافز التي أطلقتها الوزارة خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن النتائج التي تحققت خلال الفترة الأخيرة كانت نتاج فترة عمل طويلة تعاون فيها عدد كبير من الشركات، وأن النجاح الذي تحقق هو نجاح للجميع. ووجه الوزير الشكر لشركة شل على التزامها بالعمل والاستكشاف في مصر.

وأكد وفد شركة شل على متانة العلاقة بين الشركة وقطاع البترول المصري، حيث تعمل الشركة في مصر منذ أكثر من حوالي 110 سنوات، وأوضح أن الشركة ترغب في مواصلة أعمال البحث والاستكشاف والحصول على فرص جديدة لتحقيق مزيد من النجاحات، في ضوء الاحتمالات الواعدة التي تتمتع بها مصر.

وثمن وفد شل الاتفاقيات التي وقعتها مصر مع قبرص، التي ستساهم في تنمية الغاز القبرصي ونقله إلى التسهيلات التي تمتلكها مصر، خاصة وأن شركة شل تعمل مع شركة شيفرون في شرق المتوسط.