وزير الصحة يبحث مع رئيس سان دوناتو الإيطالية فرص الاستثمار في القطاع الطبي

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الدكتور كمال الغريبي، رئيس شركة GKSD القابضة للاستثمار، ورئيس مجموعة مستشفيات سان دوناتو الإيطالية، والوفد المرافق له، لبحث آفاق التعاون وفرص الاستثمار في القطاع الصحي المصري.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير رحب بالوفد الإيطالي، معربًا عن تقديره لاهتمام مجموعة سان دوناتو بفتح قنوات استثمارية في القطاع الصحي، بما يسهم في تعزيز الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وذكر عبدالغفار، أن المباحثات تناولت فرص الاستثمار في مجالي الصحة والتعليم والتدريب الطبي، من خلال مشروع لإنشاء مستشفى جديد في القاهرة الجديدة بطاقة استيعابية تصل إلى 140 سريرًا، وبتكلفة إجمالية 100 مليون دولار، مجهز بأحدث التقنيات الطبية، إلى جانب خطة لإقامة جامعة طبية عالمية تضم تخصصات طبية متعددة، بهدف إعداد كوادر طبية مؤهلة في مجالات الطب والتمريض.

من جهته، أشاد الدكتور كمال الغريبي بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتطوير القطاع الصحي، وتعزيز مستوى الخدمات الطبية، مؤكدًا حرص مجموعة "سان دوناتو" الإيطالية على الاستثمار في السوق المصري، وتوسيع نطاق التعاون بما يعزز التبادل المعرفي والخبرات الطبية بين البلدين.

شهد الاجتماع حضور عدد من المسئولين، من بينهم الدكتور عمرو قنديل، نائب الوزير للشئون الوقائية، والدكتور أنور إسماعيل، مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتورة رشا الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، والدكتور حاتم عامر، معاون الوزير للعلاقات الدولية.

كما ضم وفد مجموعة سان دوناتو الدكتور مسرور حاج، المدير العام لشركة GKSD القابضة للاستثمار، وفرانسيسكو جالي، نائب رئيس الشركة، وأتيليو تيوليميرو، المدير العام لشركة GKSD القابضة للاستثمار بالمملكة العربية السعودية، والدكتورة فيرديانا موراندو، المدير العام للشركة بالمملكة العربية السعودية، والمهندس لوجي بيرتي، المدير التنفيذي للهندسة والتطوير والإنشاء بشركة GKSD القابضة للاستثمار.

يأتي هذا اللقاء في إطار جهود وزارة الصحة والسكان لتعزيز التعاون الدولي وجذب الاستثمارات الأجنبية، بما يسهم في تطوير البنية التحتية الصحية ورفع كفاءة الخدمات الطبية في البلاد.