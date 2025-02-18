شمايكل: نوير ليس لديه نقاط ضعف

أبدى الدنماركي كاسبر شمايكل، حارس مرمى سيلتك، سعادته لخوض مواجهة أخرى أمام مانويل نوير حارس بايرن ميونخ، غدا الثلاثاء، مؤكدا أن خبرته وقوة المواجهة أمام قائد الفريق البافاري، ستشكل ميزة خاصة له.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن كلا اللاعبين ولدا عام 1986 ومددا عقدهما مؤخرا، حيث سيستمران حتى عام 2026 .

وحينما طرح أحد الصحفيين الألمان سؤالا على شمايكل، 38 عاما، بأن تلك المواجهة في الملحق المؤهل لدور ال16 بدوري أبطال أوروبا، هي بين حارسين "عجوزين" قال شمايكل: "لا أحب تلك الكلمة، أفضل استخدام مصطلح خبرة".

وأضاف: "أعتقد أن الخبرة هي أفضل ميزة يمكن أن تحصل عليها في تلك المباراة، إذا كان لازال لديك وقت في الملاعب و800 أو900 مباراة أمامك فهذه أكبر ميزة يمكن الحصول عليها".

وتابع شمايكل: "ربما مرت 19 عاما على أول مباراة لي ضد مانويل، لقد تابعت مسيرته عن قرب، إنه أكثر حارس متكامل رأيته في حياتي، لا يوجد لديه نقاط ضعف".

وكانت مباراة الذهاب في إسكتلندا قد انتهت بفوز بايرن ميونخ 2/1.