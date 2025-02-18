وزير الخارجية الإسرائيلي: إيران ما زالت تبذل جهودا لإعادة تمويل حزب الله

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قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الثلاثاء، إن إيران ما زالت تبذل جهوداً لإعادة تمويل حزب الله.

واتهم الوزير الإسرائيلي، تركيا بمساعدة طهران على إعادة تمويل الحزب، وفق شبكة العربية.

وخلال الفترة الماضية، أعلنت إسرائيل مرارًا عزمها عدم السماح لإيران باستغلال أي فرصة لإعادة بناء حزب الله في لبنان.

من جانب آخر أعلن ساعر أن إسرائيل ستبدأ المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما يشمل مبادلة المحتجزين الإسرائيليين بأسرى فلسطينيين.

وأضاف الوزير الإسرائيلي، أن تل أبيب تطالب بإخلاء القطاع من السلاح تماما، وشدد على أن إسرائيل لن تدعم نقل السيطرة المدنية على غزة من حركة حماس للسلطة الفلسطينية.