وزير الخارجية في الحكومة الليبية المكلفة يوضح سبل معالجة الهجرة غير الشرعية

أكد وزير الخارجية بالحكومة الليبية المكلفة عبدالهادي الحويج أن ملف الهجرة غير الشرعية لا يمكن معالجته من منظور أمني فقط، مشددا على أن ليبيا ترفض أن تكون "شرطيا".



وقال الحويج في تصريح خاص لروسيا اليوم على هامش المؤتمر الاستراتيجي لرؤساء أركان دول حوض المتوسط ودول جنوب الصحراء: "قضايا الهجرة تُعد من أبرز التحديات العابرة للحدود، ولا يمكن لأي دولة بمفردها التعامل معها، سواء كانت دولة مصدر أو عبور أو استقبال، مؤكدًا أن الحل يتطلب تعاونا جماعيا متكاملا بين دول أفريقيا وأوروبا".



وأشار إلى أن التجارب السابقة أثبتت فشل المقاربة الأمنية وحدها، داعيا إلى تبني مشروع متكامل يشمل إلى جانب التنسيق الأمني، إطلاق مشاريع تنموية حقيقية في دول جنوب الصحراء، باعتبارها المدخل الأساسي لمعالجة أسباب الهجرة من جذورها.

وأضاف وزير الخارجية أن نتائج المؤتمر تمثل خطوة مهمة نحو بناء آلية تعاون جديدة، لافتا إلى أنه سيتم التواصل مع الدول التي لم تشارك من أجل إشراكها في هذه الجهود، على أن تُحال التوصيات إلى وزارات الخارجية بالدول المعنية بهدف ترجمتها إلى سياسات عملية تخدم مصالح الجميع، وفق مبدأ "رابح–رابح".