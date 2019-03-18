إغلاق كافة المساجد في أوتريخت عقب واقعة إطلاق النار

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أغلقت كافة المساجد في مدينة أوتريخت الهولندية، أبوابها كإجراء احترازي في أعقاب واقعة إطلاق النار التي حدثت في إحدى قطارات الضواحي بالمدينة في وقت سابق اليوم.

وقال متحدث باسم أكبر مسجد في المدينة: "اتخذنا هذا الإجراء بالتنسيق مع الشرطة".

ورفعت السلطات الهولندية درجة مستوى التحذير الأمني في مقاطعة أوتريخت لأعلى درجة؛ الدرجة الخامسة، في أعقاب الحادث.

وبحسب بيانات الشرطة، وقع إطلاق نار في أحد قطارات الضواحي غربي المدينة في حوالي الساعة 45ر10 صباحا (التوقيت المحلي)، ما أسفر عن إصابة عدة أشخاص.

وقالت الشرطة اليوم على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن التحقيقات تجري على قدم وساق، موضحة أنه ليس من المستبعد وجود دافع إرهابي محتمل وراء الواقعة.

وكانت الإذاعة الهولندية ذكرت أن الواقعة أسفرت عن مقتل شخص على الأقل.

وانتشرت قوات الأمن في مكان الحادث، واستعانت القوات بثلاث مروحيات.

وبحسب تقارير إعلامية هولندية، أوقفت الأحزاب السياسية فعالياتها الانتخابية لانتخابات البرلمانات الإقليمية المقررة بعد غد الأربعاء.

وتحدث عمدة المدينة، يان فان زانين، عن "حادثة مشينة وخطيرة".

تجدر الإشارة إلى أن أوتريخت رابع أكبر مدينة في هولندا، ويقطنها نحو 350 ألف نسمة.