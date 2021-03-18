غياب بن شرقي وبانون عن قائمة المغرب في التصفيات الأفريقية

خلت قائمة منتخب المغرب من أي لاعبين محترفين في دوريات عربية، لتشمل على قوام أغلبه من محترفي أوروبا، مع بعض نجوم الرجاء والوداد المتألقين.

ورغم تقديم المغربي بدر بانون مدافع الأهلي مستويات جيدة مع فريقه في الفترة الأخيرة إلا أنه لم يجد لنفسه مكانا في دفاع أسود أطلس، كما يغيب أشرف بن شرقي، والذي كان حاضرا في آخر تجمع العام الماضي لمنتخب بلاده.

ويغيب أيضا بعض المتألقين في الدوريات العربية مثل نور الدين أمرابط وعبدالرزاق حمد الله ثنائي النصر السعودي.

حراسة المرمى: منير – بونو – الزنيتي

الدفاع: سايس – أكرد – فضال – تشاكلا – تشيباك – ماسينا

الوسط: درار – حككيمي – سفيان أمرابط – تاعرابت – جبران – زياش – برقوق – طنان – أمل الله

الهجوم: الحدادي – رحيمي – أبوخلال – الكعبي – العربي- النصيري

ويتقابل منتخب المغرب مع موريتانيا وبوروندي يومي 26 و30 مارس الجاري.