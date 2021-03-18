مقتل 5 جنود في هجوم مسلح على نقطة أمنية جنوب اليمن

قتل خمسة جنود من أفراد الحزام الأمني التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيا، اليوم الخميس، في هجوم مسلح بمحافظة أبين جنوبي اليمن.

وقال مصدر أمني، طلب عدم الكشف عن اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، إن مسلحين مجهولين نفذوا هجوما بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة على نقطة أمنية تابعة للحزام الأمني في مدينة احور، شرقي أبين، واندلعت اشتبكات خفيفة بين الجانبين عقب الهجوم.

وأضاف المصدر أن الهجوم أسفر عن مقتل خمسة جنود وإصابة ثلاثة آخرين.

وأشار المصدر إلى أن المسلحين لاذوا بالفرار، فيما لم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن تنفيذ هذا الهجوم.

وتتقاسم القوات الحكومية الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي، وقوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، السيطرة على محافظة أبين القريبة من مدينة عدن العاصمة المؤقتة للبلاد.

يذكر أنه سبق أن نفذ مسلحون هجمات عدة استهدفت جنودا ومسؤولين في أبين، مخلفة قتلى وجرحى في صفوفهم، تبنى تنظيم القاعدة، الذي ينتشر في أجزاء من المحافظة، بعض تلك الهجمات.