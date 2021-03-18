ضرب زلزال بقوة 5.9 درجة بمقياس ريختر، فجر اليوم الخميس، ولاية بجاية الجزائرية (شمال شرق)، وشعر به سكان عدة ولايات من بينها الجزائر العاصمة.

وذكر بيان لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء بالجزائر، فجر اليوم، أن مركز الهزة كان على بعد 28 كم شمال شرق رأس كاربون، بولاية بجاية، مضيفا أن الهزة شعر بها سكان الجزائر العاصمة والولايات المجاورة، والدول المجاورة كإيطاليا، إسبانيا وتونس.

وقد تعرضت ولاية سكيكدة الجزائرية (شمال شرق)، أمس الأربعاء، لهزة أرضية بلغت قوتها 4.5 درجة على مقياس ريختر، وولاية بجاية لهزة أرضية بلغت قوتها 4 درجات على مقياس ريختر، وولاية المسيلة (شمال) لهزة أرضية بلغت قوتها 3.4 درجة على مقياس ريختر.

ويوم الاثنين، شهدت ولاية باتنة (شمال شرق) هزتين أرضيتين بلغت قوتهما 4.2 درجة، و3.2 درجة على مقياس ريختر.