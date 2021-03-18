غرناطة الإسباني يتأهل لدور الثمانية بالدوري الأوروبي رغم الهزيمة أمام مولده النرويجي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تأهل فريق غرناطة الإسباني إلى دور الثمانية من الدوري الأوروبي، وذلك رغم هزيمته أمام مضيفه مولده النرويجي 1 / 2، اليوم الخميس، في إياب دور الستة عشر من المسابقة.

واستفاد غرناطة من فوزه ذهابا بنتيجة 2 / صفر، ليتأهل إلى دور الثمانية بتفوقه في مجموع المباراتين بنتيجة 3 / 2.

وتقدم مولده في الدقيقة 29 بهدف سجله خيسوس فاييخو لاعب غرناطة بالخطأ في مرمى فريقه، قبل أن يسجل روبيرتو سولدادو هدف التعادل للفريق الإسباني في الدقيقة 72.

وفي الدقيقة الاخيرة من الوقت الأصلي سجل إيريك هيستاد هدف مولده الثاني من ضربة جزاء.

يذكر أن المباراة أقيمت في العاصمة المجرية بودابست، في ظل منع إقامة المباريات في النرويج ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.