رئيس حزب ميركل يطالب روسيا بإنهاء ضمها لشبه جزيرة القرم

طالب أرمين لاشيت، رئيس حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، بإعادة السيادة الأوكرانية على شبه جزيرة القرم وذلك بمناسبة الذكرى السنوية السابعة لضمها إلى الاتحاد الروسي.



وفي أعقاب لقائه مع رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال في دوسلدورف، قال رئيس حكومة ولاية شمال الراين ويستفاليا (عاصمتها دوسلدورف) اليوم الخميس، إن تطور أوكرانيا تأثر على نحو كبير بضم القرم إلى الاتحاد الروسي وبالصراع في شرق أوكرانيا.



وأشار لاشيت، إلى الحاجة أيضا إلى إلتزام دائم بالهدنة في إقليم دونباس وإلى «ديناميكية جديدة في تنفيذ قرارات مجموعة دول نورماندي».



وتضم هذه المجموعة إلى جانب روسيا وأوكرانيا كلا من ألمانيا وفرنسا.



وأضاف لاشيت، أن أوروبا لها مصلحة كبيرة في أوكرانيا المستقرة والمتقدمة ديمقراطيا واقتصاديا " ونحن ندعمها في نهج الإصلاح الذي بدأته" لافتا إلى أن هذا الأمر سيسهل الطريق أمام أوكرانيا نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.



كانت روسيا قد ضمت شبه جزيرة القرم إلى الاتحاد الروسي في الثامن عشر من مارس 2014، وما اعتبره الاتحاد الأوروبي مخالفا للقانون الدولي.



وكانت الحكومة الألمانية طالبت روسيا بإعادة شبه جزيرة القرم إلى أوكرانيا يوم الإثنين الماضي.